Korsel-AS Terus Jaga Koordinasi Erat Terkait Kemungkinan Dialog Trump dan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Minggu (19/10) menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan terus menjaga komunikasi dan koordinasi erat terkait kebijakan terhadap Korea Utara, termasuk kemungkinan digelarnya pembicaraan antara AS dan Korea Utara.Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas laporan CNN mengenai kemungkinan pertemuan antara Presiden AS, Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Kantor Kepresidenan menegaskan bahwa Seoul dan Washington telah kembali menegaskan posisi bersama bahwa pintu dialog dengan Korea Utara tetap terbuka, baik untuk memajukan perdamaian di Semenanjung Korea maupun untuk menangani isu nuklir Korea Utara.CNN melaporkan pada Sabtu (18/10) bahwa meski pejabat AS telah secara internal membahas rencana pertemuan dengan Kim selama kunjungan Trump ke Asia akhir bulan ini, belum ada jadwal yang ditetapkan.Trump dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan pada Rabu (22/10) untuk kunjungan selama dua hari menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Gyeongju.