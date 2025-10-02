Korsel Catat Suhu Pagi Terendah Musim Ini pada Senin

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mengalami suhu pagi terendah musim ini pada Senin (20/10), dengan penurunan suhu yang signifikan di seluruh wilayah dan prakiraan hujan di beberapa daerah.Menurut Badan Meteorologi Korea (KMA), suhu terendah pagi hari turun hingga sekitar lima derajat Celsius di wilayah tengah dan sekitar sepuluh derajat di wilayah selatan, atau turun lima hingga sepuluh derajat dibandingkan sehari sebelumnya.KMA melaporkan suhu di Seoul mencapai 5,3 derajat, di kota Paju 2,7 derajat, dan di Gunung Seoraksan turun hingga minus 1,3 derajat Celsius.Suhu tertinggi pada siang hari diperkirakan berkisar antara 11 hingga 22 derajat, sekitar dua hingga tujuh derajat di bawah rata-rata musiman.Cuaca dingin ini diperkirakan akan berlanjut hingga Rabu (22/10).