PDB Per Kapita Korsel Diperkirakan Turun ke Peringkat 37 Dunia Tahun Ini

Produk domestik bruto (PDB) per kapita Korea Selatan diperkirakan turun tiga peringkat tahun ini ke posisi ke-37 di dunia.
Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Senin (20/10), Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis Rabu (15/10) lalu memproyeksikan PDB per kapita Korea Selatan sebesar 35.962 dolar AS. Angka tersebut turun 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari 197 perekonomian dunia, peringkat Korea Selatan diperkirakan turun dari posisi ke-34 pada 2024 menjadi ke-37 tahun ini. Sementara itu, Taiwan diperkirakan naik dari peringkat ke-38 ke posisi ke-35, menyalip Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.
PDB per kapita Korea Selatan diprediksi terus menurun ke peringkat ke-38 pada tahun depan, ke-40 pada 2028, dan ke-41 pada 2029.
IMF juga merevisi proyeksinya bahwa PDB per kapita Korea Selatan akan melampaui 40.000 dolar AS pada 2028, satu tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya yang dibuat pada April.