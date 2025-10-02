PDB Per Kapita Korsel Diperkirakan Turun ke Peringkat 37 Dunia Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Produk domestik bruto (PDB) per kapita Korea Selatan diperkirakan turun tiga peringkat tahun ini ke posisi ke-37 di dunia.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Senin (20/10), Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis Rabu (15/10) lalu memproyeksikan PDB per kapita Korea Selatan sebesar 35.962 dolar AS. Angka tersebut turun 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Dari 197 perekonomian dunia, peringkat Korea Selatan diperkirakan turun dari posisi ke-34 pada 2024 menjadi ke-37 tahun ini. Sementara itu, Taiwan diperkirakan naik dari peringkat ke-38 ke posisi ke-35, menyalip Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.PDB per kapita Korea Selatan diprediksi terus menurun ke peringkat ke-38 pada tahun depan, ke-40 pada 2028, dan ke-41 pada 2029.IMF juga merevisi proyeksinya bahwa PDB per kapita Korea Selatan akan melampaui 40.000 dolar AS pada 2028, satu tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya yang dibuat pada April.