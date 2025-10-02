Lebih dari 50% Sistem Online Pemerintahan Telah Pulih

Photo : YONHAP News

Pemerintah menyatakan bahwa layanan administratif online yang terganggu akibat kebakaran di pusat data milik negara bulan lalu telah memasuki “fase pemulihan bertahap,” dengan lebih dari setengahnya kini telah pulih.Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung pada Senin (20/10) mengatakan bahwa hingga pukul 06.00, sebanyak 373 dari 709 layanan yang terdampak kebakaran di Layanan Sumber Informasi Nasional telah dipulihkan, sehingga tingkat pemulihan keseluruhan mencapai 52,6 persen.Tingkat pemulihan untuk sistem prioritas tertinggi pemerintah mencapai 77,5 persen, sementara tingkat kedua mencapai 64,7 persen.Saat rapat di Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keamanan Pusat, Yun mengatakan bahwa sistem yang baru dipulihkan termasuk sistem Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk mengelola jadwal operasi dan pasokan darah untuk pasien transplantasi organ.Dia menambahkan bahwa sistem online untuk pemesanan layanan kremasi direncanakan akan dipulihkan pada Selasa (21/10).