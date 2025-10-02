Atlet Bulu Tangkis Korsel An Se-young Menang di Denmark Open 2025

Photo : YONHAP News

Atlet bulu tangkis putri Korea Selatan An Se-young berhasil meraih kemenangan ke-8 pada tahun ini dengan menjadi juara di Denmark Open 2025.An Se-young mengalahkan atlet bulu tangkis China Wang Zhu Yi di final Denmark Open 2025 dengan skor 2:0.An berhasil mendominasi babak pertama melawan Wang. Situasi babak kedua berbeda karena An mendapatkan tekanan dari Wang. Namun, di akhir pertandingan, An bisa membalik keadaan dan menaklukkan Wang dengan mencatat skor seimbang setelah meraih 8 poin secara berturut-turut, dan kemudian menambahkan 2 poin.Dengan kemenangan kali ini, An memperoleh kemangan ke-8 dan siap maju di France Open 2025 yang digelar mulai tanggal 21 Oktober mendatang.Sementara, tim ganda putri Korea Selatan Baek Ha-na dan Lee So-hee berhasil menang di final melawan tim ganda putri Korea Selatan Kim Hye-jeong dan Kong Hee-yong dengan skor 2-1.