Atlet Short Track Putri Korsel Meraih Medali Emas di ISU Short Track World Tour

Photo : YONHAP News

Atlet short track putri Korea Seltan Choi Min-jeong berhasil meraih medali emas di dalam nomor 1.500 meter final putri ISU Short Track World Tour 2025-2026.Di dalam pertandingan yang digelar di Maurice-Richard Arena di Montreal, Kanada pada hari Senin(20/10), Choi melewati garis final dengan rekor 2 menit 17.399 detik di dalam nomor 1.500 meter final putri.Choi juga menambahkan medali perak dalam nomor 2.000 meter final estafet campuran, serta medali perak baik di dalam nomor 1.000 meter dan 3.000 estafet putri.Dengan prestasi tersebut, Choi in-jeong berhasil memperoleh empat medali termasuk 1 medali emas dan 3 medali perak.Sementara, atlet short track putra Hwang Dae-heon meraih dua medali, yaitu medali perak di nomor estafet campuran dan medali perunggu di dalam nomor 1.000 meter putra.