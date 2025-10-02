Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Olahraga

Atlet Short Track Putri Korsel Meraih Medali Emas di ISU Short Track World Tour

Write: 2025-10-20 14:38:29Update: 2025-10-20 14:49:58

Atlet Short Track Putri Korsel Meraih Medali Emas di ISU Short Track World Tour

Photo : YONHAP News

Atlet short track putri Korea Seltan Choi Min-jeong berhasil meraih medali emas di dalam nomor 1.500 meter final putri ISU Short Track World Tour 2025-2026.

Di dalam pertandingan yang digelar di Maurice-Richard Arena di Montreal, Kanada pada hari Senin(20/10), Choi melewati garis final dengan rekor 2 menit 17.399 detik di dalam nomor 1.500 meter final putri. 

Choi juga menambahkan medali perak dalam nomor 2.000 meter final estafet campuran, serta medali perak baik di dalam nomor 1.000 meter dan 3.000 estafet putri.

Dengan prestasi tersebut, Choi in-jeong berhasil memperoleh empat medali termasuk 1 medali emas dan 3 medali perak. 

Sementara, atlet short track putra Hwang Dae-heon meraih dua medali, yaitu medali perak di nomor estafet campuran dan medali perunggu di dalam nomor 1.000 meter putra.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >