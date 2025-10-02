Ekspor Mobil Otomotif Korsel Bulan September Mencapai Titik Tertinggi

Photo : YONHAP News

Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya hari Senin (20/10) menyatakan bahwa ekspor total otomotif Korea Selatan pada bulan September mencapai 6,41 miliar dolar AS, meningkat 16,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Dalam periode yang sama, ekspor otomotif Korea Selatan ke Amerika Serikat mencapai 2,38 miliar dolar AS, menurun 7,5% akibat pengenaan tarif AS sebesar 25%.Namun, ekspor otomotif Korea Selatan ke Uni Eropa dan Asia masing-masing mencatat 960 juta dolar AS dengan meningkat 52,8% dan 820 juta dolar AS dengan meningkat 62,3%.Peningkatan ekspor tersebut disebabkan karena hari kerja bulan September lebih banyak daripada bulan sebelumnya.Nilai akumulasi ekspor otomotif sampai bulan September tahun ini mencapai 54,1 miliar dolar AS dengan meningkat 2,2% dibandingkan tahun lalu berkat peningkatan ekspor ke Uni Eropa dan Asia.Namun, nilai akumulasi ekspor otomotif ke AS mulai bulan Januari hingga September menurun 14,4% dibandingkan tahun lalu.Diantara mobil yang diekspor pada bulan September, jumlah ekspor mobil hibrida dan listrik berhasil menembus 90 ribu unit, menjadi angka penjualan tertinggi hingga saat ini.Jumlah penjualan mobil dalam domestik juga meningkat 20,8% dibandingkan tahun lalu, dan khususnya jumlah penjualan mobil listrik mencapai titik tertinggi dalam sejarah dengan 29 ribu unit.