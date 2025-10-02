Trump Akan Bertemu Dengan Xi Jinping di Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa dia akan segera bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan.Dalam wawancara yang disiarkan oleh Fox News pada hari Minggu (19/10), Trump mengatakan bahwa AS dan China harus melakukan transaksi dengan adil, serta ada kemungkinan rencana pengenaan tarif impor terhadap China sebesar 157% tidak akan tetap diterapkan.Trump telah mengumumkan bahwa AS akan memberikan tarif impor terhadap produk China sebesar 157% mulai tanggal 1 November mendatang, namun dia juga menjelaskan bahwa pengenaan tarif sebesar 157% terpaksa diambil atas langkah China yang membatasi mineral tanah jarang.Dia menekankan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Xi Jinping, dan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Xi di Korea Selatan.Selain itu, Trump juga menyatakan keprihatinan atas keputusan Mahkamah Agung terhadap legalitas pengenaan tarif global oleh Trump yang dia tunggu.Trump mengklaim bahwa tarif adalah masalah keamanan nasional, sehingga apabila tarif dicabut, keamanan nasional akan tidak stabil.