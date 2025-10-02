Polisi Kamboja Kembali Menangkap 10 Warga Korsel atas Kasus Penipuan Online

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menyatakan hari Senin (20/10) bahwa polisi Kamboja menangkap 10 orang warga Korea Selatan, dan menyelamatkan dua orang yang ditahan.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, polisi Kamboja langsung melakukan razia pada tanggal 16 Oktober lalu, dan lalu menangkap warga Korea Selatan yang diduga melakukan penipuan online.Polisi juga menyelamatkan dua orang warga Korea Selatan yang ditahan. Warga Korea Selatan tersebut rencananya akan dipulangkan dalam pekan ini.Menteri Cho menyatakan bahwa pihaknya akan menambahkan 40 orang personel di Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Kamboja untuk menangani masalah serupa.Selain itu, pemerintah mengoperasikan sistem peringatan awal di wilayah Asia Tenggara untuk mencegah kasus serupa dengan lebih cepat.Menteri Cho menjelaskan bahwa pemerintah Kamboja cukup memahami situasi saat ini dan juga melakukan kerja sama dengan baik untuk melindungi industri pariwisata negara. Pihaknya akan berupaya keras agar masalah ini cepat diselesaikan melalui kerja sama dengan Kamboja.