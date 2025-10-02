Cetak Rekor, KOSPI Tembus 3.800

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) untuk pertama kalinya ditutup di atas angka 3.800 pada Senin (20/10). KOSPI bergerak meningkat 65,80 poin, naik 1,76 persen, ditutup di level 3.814,69.Indeks KOSPI dibuka di 3.775,40 dan sempat melemah pada awal sesi, namun kemudian berbalik menguat. Sekitar pukul 11.40 waktu setempat, KOSPI menembus level 3.800 untuk pertama kalinya dalam sesi perdagangan hari Senin, dan akhirnya mencatatkan rekor penutupan tertinggi sepanjang sejarah.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi ikut mengalami kenaikan 16.23 poin atau 1,89 persen, ditutup di level 875,77.Sementara itu, di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS menguat 2,0 won, dan mengakhiri perdagangan pada angka 1.419,2 won per dolar AS.