Trump Prediksi Akan Capai Kesepakatan Dagang “Fantastis” dengan China Akhir Bulan Ini

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memprediksi akan mencapai kesepakatan dagang yang “fantastis” dengan China pada akhir bulan ini, sambil menekankan bahwa AS telah menjalin perjanjian dagang yang “adil” dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa (UE).Trump pada Senin (20/10) menyampaikan hal tersebut di Gedung Putih saat bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Ia mengatakan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden China, Xi Jinping dan akan bertemu dengannya di Korea Selatan dalam dua minggu mendatang.Trump diperkirakan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan pada Rabu (22/10) dan Kamis (23/10), menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Gyeongju pada Jumat (24/10) dan Sabtu (25/10).Trump mengatakan bahwa UE sebelumnya telah mengambil keuntungan dari AS, namun kini tidak lagi, seraya menambahkan bahwa kedua pihak telah menyepakati perjanjian dagang yang sangat adil.Ia juga menyebut AS telah mencapai kesepakatan dagang yang “sangat adil” dengan Jepang dan Korea Selatan, dan berharap dapat menyepakati perjanjian serupa dengan Presiden Xi.Trump menambahkan bahwa setelah meninggalkan Korea Selatan, ia yakin AS dan China akan menandatangani kesepakatan dagang yang “sangat kuat” dan memuaskan kedua pihak.