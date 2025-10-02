Seorang Pria Korsel Ditemukan Tewas di Sihanoukville, Kamboja

Photo : YONHAP News

Seorang pria Korea Selatan berusia akhir 50-an tahun ditemukan tewas di Sihanoukville, Kamboja, wilayah yang dikenal memiliki tingkat aktivitas kriminal tinggi.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Selasa (21/10), pria tersebut ditemukan tewas di sebuah kamar hotel pada hari Senin (20/10) sekitar pukul 20.00 waktu setempat dan seorang pejabat konsuler segera dikirim ke lokasi kejadian.Kementerian menyebut polisi setempat mengabari Kedutaan Besar Korea Selatan mengenai kasus tersebut melalui ketua komunitas warga Korea di daerah tersebut.Atas permintaan kedutaan, ketua komunitas tersebut mendatangi lokasi dan menemukan paspor korban, secarik kertas yang diyakini sebagai surat wasiat, serta telepon genggamnya.Kementerian menambahkan bahwa setelah menerima laporan tersebut, pihaknya segera mengirim pejabat konsuler ke lokasi dan akan terus memberikan bantuan konsuler, termasuk mengabari keluarga korban, membantu pengaturan pemakaman, serta meminta otoritas setempat melakukan penyelidikan secepatnya.