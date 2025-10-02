Kepala Sementara Kedubes AS di Seoul, Joseph Yun Undur Diri Jumat Ini

Photo : YONHAP News

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Seoul mengonfirmasi bahwa kepala sementara kedutaan, Joseph Yun akan mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir pekan ini.Dalam pernyataan di akun X resminya pada Senin (20/10), Kedubes AS menyebut Yun, yang telah menjabat hampir satu tahun sebagai chargé d’affaires ad interim, akan meninggalkan posisinya pada hari Jumat (24/10).Kedutaan menyatakan, Departemen Luar Negeri AS menyampaikan apresiasi mendalam kepada Duta Besar Yun atas kepemimpinan dan dedikasinya dalam memperjuangkan kepentingan AS serta memperkuat komitmen kokoh dan abadi terhadap Aliansi AS–Republik Korea.Yun mulai menjabat pada tanggal 11 Januari, tidak lama sebelum Presiden AS, Donald Trump memulai masa jabatan keduanya.Pengunduran dirinya terjadi menjelang kehadiran Trump dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Gyeongju yang akan digelar pada tanggal 31 Oktober.Kevin Kim, yang saat ini menjabat wakil asisten menteri luar negeri AS untuk urusan China, Jepang, dan Korea, serta sebelumnya terlibat sebagai pejabat teknis dalam pertemuan puncak AS–Korea Utara, disebut-sebut sebagai calon penggantinya.