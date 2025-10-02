Jenazah Mahasiswa Korsel Korban Penyiksaan di Kamboja Dipulangkan ke Korsel Setelah 74 Hari

Photo : YONHAP News

Abu jenazah mahasiswa universitas asal Korea Selatan yang diduga disiksa hingga tewas di Kamboja tiba di Korea Selatan pada hari Selasa (21/10), 74 hari setelah jasadnya ditemukan.Pesawat Korean Air yang membawa abu jenazah mahasiswa bermarga Park itu mendarat di Bandara Internasional Incheon sekitar pukul 08.00 waktu setempat.Jenazah akan segera diserahkan kepada pihak keluarga.Pemulangan ini dilakukan setelah otoritas Korea Selatan dan Kamboja melakukan autopsi bersama pada Senin (20/10) di sebuah kuil di Phnom Penh, tempat jenazah disimpan di kamar jenazah selama lebih dari dua bulan.Park ditemukan tewas di dekat Gunung Bokor di Provinsi Kampot dengan tanda-tanda penyiksaan berat, kurang dari sebulan setelah ia memberi tahu keluarganya pada tanggal 17 Juli bahwa ia akan pergi ke Kamboja untuk menghadiri sebuah pameran.