Ekspor Korsel Turun 7,8%, AS Sumbang Angka Penurunan Terbesar

Kantor Bea dan Cukai Korea Selatan pada Selasa (21/10) menyatakan bahwa nilai ekspor mulai tanggal 1-20 Oktober tahun ini mencapai 30,1 miliar dolar AS, menurun 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ekspor rata-rata harian dalam periode yang sama tersebut mencapai 2,87 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat 9,7% dibandingkan tahun lalu, disebabkan hari kerja tahun ini lebih sedikit karena libur Chuseok.
Nilai ekspor semikonduktor mencapai 8,5 miliar dolar AS, meningkat 20,2%, serta porsi ekspor semikonduktor dari nilai total ekspor mencapai 28,3%.
Ekspor produk petroleum dan kapal juga masing-masing meningkat sebesar 10,9% dan 11,7%.
Namun demikian, ekspor otomotif yang dipengaruhi oleh pengenaan tarif AS mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu, dan hal tersebut turut mempengaruhi penurunan ekspor ke AS.
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekspor produk Korea Selatan ke AS mencapai 4,2 miliar dolar AS, menurun 24,7%, serta nilai ekspor harian rata-rata juga menurun 10,3%.
Sementara, ekspor Korea Selatan ke Taiwan mencapai 3 miliar dolar AS, meningkat 58,1% karena peningkatan ekspor semikonduktor.
Impor Korea Selatan selama periode tersebut mencapai 33 miliar dolar AS, menurun 2,3%, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit senilai 2,8 miliar dolar AS.