Ekspor Korsel Turun 7,8%, AS Sumbang Angka Penurunan Terbesar

Photo : YONHAP News

Kantor Bea dan Cukai Korea Selatan pada Selasa (21/10) menyatakan bahwa nilai ekspor mulai tanggal 1-20 Oktober tahun ini mencapai 30,1 miliar dolar AS, menurun 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Ekspor rata-rata harian dalam periode yang sama tersebut mencapai 2,87 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat 9,7% dibandingkan tahun lalu, disebabkan hari kerja tahun ini lebih sedikit karena libur Chuseok.Nilai ekspor semikonduktor mencapai 8,5 miliar dolar AS, meningkat 20,2%, serta porsi ekspor semikonduktor dari nilai total ekspor mencapai 28,3%.Ekspor produk petroleum dan kapal juga masing-masing meningkat sebesar 10,9% dan 11,7%.Namun demikian, ekspor otomotif yang dipengaruhi oleh pengenaan tarif AS mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu, dan hal tersebut turut mempengaruhi penurunan ekspor ke AS.Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekspor produk Korea Selatan ke AS mencapai 4,2 miliar dolar AS, menurun 24,7%, serta nilai ekspor harian rata-rata juga menurun 10,3%.Sementara, ekspor Korea Selatan ke Taiwan mencapai 3 miliar dolar AS, meningkat 58,1% karena peningkatan ekspor semikonduktor.Impor Korea Selatan selama periode tersebut mencapai 33 miliar dolar AS, menurun 2,3%, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit senilai 2,8 miliar dolar AS.