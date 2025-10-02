Presiden Lee Minta Kepolisian Bangun Sistem Penyelidikan yang Dapat Dipercaya

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung meminta kepolisian untuk berinovasi dan berkembang guna terus memperoleh kepercayaan masyarakat.Dalam pidatonya pada upacara Hari Kepolisian ke-80 di Badan Kepolisian Nasional pada Selasa (21/10), Lee menekankan bahwa dasar tunggal bagi kepolisian dalam menjalankan kewenangan publik adalah kepercayaan masyarakat.Presiden menyerukan kepada polisi untuk membangun sistem yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan meningkatkan akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme dalam penyelidikan, terutama saat negara bersiap untuk pengembangan sistem polisi otonom dan pemisahan wewenang penyelidikan dan penuntutan.Lee mendesak kepolisian untuk menjadi kekuatan 'cerdas' yang mampu secara proaktif menangani ancaman baru seperti narkoba, penipuan suara, dan deepfakes.Dia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antarlembaga dan internasional serta menerapkan kecerdasan buatan (AI) canggih dalam pencegahan kejahatan, dengan janji bahwa pemerintah akan mendukung perbaikan institusional terkait.