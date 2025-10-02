Menteri Keuangan Anggota APEC Bahas Kerja Sama Ekonomi di Incheon

Photo : YONHAP News

Pertemuan para menteri keuangan dari negara-negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dimulai pada Selasa (21/10) di Korea Selatan.Menurut Kementerian Keuangan, Pertemuan Menteri Keuangan APEC dan Pertemuan Menteri Reformasi Struktural telah dimulai di sebuah resor di Incheon.Pertemuan ini menandai pertemuan menteri terakhir yang akan digelar sebelum KTT APEC, yang akan berlangsung pada 31 Oktober dan 1 November di Gyeongju.Para peserta berencana mengadakan pembahasan luas mengenai inovasi, keuangan, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural menjelang KTT APEC.Pertemuan menteri keuangan diharapkan menghasilkan deklarasi bersama yang menguraikan langkah-langkah kerja sama keuangan dan fiskal inovatif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta “Rencana Incheon” yang berisi rencana lima tahun untuk kerja sama ekonomi.Dalam sambutannya pada upacara pembukaan, Menteri Keuangan Koo Yun-cheol mengharapkan diskusi yang substansial dan produktif, mencatat bahwa “Rencana Incheon” akan mengikuti kesimpulan dari Rencana Aksi Cebu sepuluh tahun sebelumnya.