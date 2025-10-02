Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Film "No Other Choice" Meriah Penghargaan Sutradara Terbaik di Spanyol

Write: 2025-10-21 15:01:18Update: 2025-10-21 15:24:44

Photo : YONHAP News

Perusahaan distribusi film Korea Selatan, CJ ENM hari Senin (20/10) menyatakan bahwa film berjudul "No Other Choice" karya Park Chan-wook berhasil meraih Penghargaan Sutradara Terbaik di Festival Film Internasional Sitges ke-58.

Sutradara Park telah pernah mendapatkan berbagai penghargaan di festival film tersebut melalui karyanya "Old Boy", "Three … Extremes", "I'm A Cyborg But That's OK", "The Handmaden", dan lainnya. 

Festival Film Internasional Sitges merupakan festival film terbesar di dunia yang digelar di Spanyol untuk menampilkan karya-karya fantasi, horor, dan lainnya. 

Festival tersebut dievaluasi sebagai salah satu dari tiga festival film bergenre bersama Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF), dan Fantasporto: Oporto International Film Festival di Portugis.

Selain itu, film "No Other Choice" menjadi film pertama yang diundang ke seleksi kompetisi dari Venice International Film Festival ke-82 dalam 13 tahun, serta mendapat Penghargaan Pilihan Rakyat Internasional di Festival Film Internasional Toronto.
