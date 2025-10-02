Tur Wisata ke Panmunjeom Ditiadakan saat KTT APEC

Photo : YONHAP News

Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) dan Kementerian Unifikasi Korea Selatan akan menangguhkan tur khusus ke Panmunjeom, desa gencatan senjata, saat KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju, 31 Oktober dan 1 November.Dalam konferensi pers pada Senin (20/10), juru bicara kementerian Koo Byoung-sam mengatakan tidak akan ada kunjungan khusus ke Panmunjeom yang dilakukan oleh kementerian dari akhir Oktober hingga awal November.Juru bicara tersebut menyarankan untuk menanyakan alasan penangguhan kepada UNC, karena Panmunjeom berada di bawah yurisdiksinya.Kementerian telah mengoperasikan program tur khusus untuk pengunjung domestik yang terlibat dalam implementasi kebijakan kementerian dua kali sehari melalui koordinasi dengan UNC.Penangguhan tur ini terjadi di tengah spekulasi bahwa Presiden AS Donald Trump dapat bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un selama kunjungannya di sela-sela KTT APEC di Gyeongju.Pertemuan terakhir Trump dan Kim berlangsung pada Juni 2019 di Panmunjeom.