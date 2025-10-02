Korsel Bangun Komunikasi Erat Dengan PM Baru Jepang Sanae Takaichi

Photo : YONHAP News / AFP

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Selasa (21/10) menyatakan akan berkomunikasi secara erat dengan kabinet baru Jepang yang dipimpin oleh Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) Sanae Takaichi.Ketua Partai Demokrat Liberal Sanae Takaichi baru diangkat sebagai Perdana Menteri Jepang karena menang dalam putaran pertama pemungutan suara di Majelis Rendah Jepang dengan meraih 237 suara dari 465 suara, serta kemudian juga menang di dalam Majelis Tinggi Jepang.Sanae Takaichi merupakan perempuan pertama yang diangkat sebagai Perdana Menteri Jepang.Dia bersikap keras menghadapi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, dan masalah sejarah, teritorial, dan lainnya, serta juga melakukan ziarah ke Kuil Yasukui secara reguler.Dengan pengangkatan PM Takaichi, kabinet ​Shigeru Ishiba mengundurkan diri dari jabatan pada hari Selasa.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lee Jae-woong mengatakan bahwa Seoul akan melanjutkan kerja sama dengan Jepang untuk mengembangkan hubungan dua negara.Menurut Lee, Korea Selatan dan Jepang merupakan negara tetangga yang memiliki lingkungan geopolitik yang serupa, sehingga diharapkan dua negara berupaya keras untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik di masa depan.