Kim Beom-su Bebas dari Tuduhan kasus Manipulasi Saham SM Entertainment

Photo : YONHAP News

Mantan Ketua Komite Revitalisasi Kakao Corporation Kim Beom-su yang diadili dengan tuduhan manipulasi saham dalam proses akuisisi SM Entertainment mendapatkan vonis tidak bersalah di sidang pertama dari Pengadilan Distrik Selatan Seoul.Menurut kejaksaan, ketika Kakao Corporation melakukan akuisisi SM Entertainment pada bulan Februari tahun 2023 lalu, Kakao sengaja menaikkan saham SM Entertainment untuk mengganggu penawaran tender publik oleh HYBE.Pada waktu itu, Kakao membeli saham SM Entertainment dengan harga yang lebih tinggi daripada harga penawaran tender publik yang ditetapkan dengan 120 ribu won.Kejaksaan berpendapat bahwa Kim Beom-su melakukan intervensi dalam proses pembelian saham tersebut.Namun, sidang pertama dari Pengadilan Distrik Selatan Seoul menjatuhkan vonis tidak bersalah kepada Kim karena pembelian saham SM Entertainment oleh Kakao sulit dipandang sebagai niat untuk memanipulasi harga saham.Dengan kata lain, aksi pembelian saham dengan jumlah besar dalam periode penawaran tender publik tidak bisa menjadi bukti untuk sengaja mengatur harga saham, karena hal tersebut dipertimbangkan berbagai hal termasuk metode pembelian.Mantan Kepala Urusan Investasi Kakao Bae Jae-hyun, dan badan usaha Kakao juga dibebaskan dari tuduhan tersebut.Kim Beom-su mengatakan bahwa vonis tidak bersalah baginya mendorong Kakao melepaskan diri dari tuduhan manipulasi saham.