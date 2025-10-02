Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

KOSPI Ditutup di Level Kisaran 3.820 Naik 9,15 Poin

Write: 2025-10-21 16:36:33Update: 2025-10-21 16:45:29

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada sesi perdagangan Selasa (21/10) ditutup pada level 3.823,84, naik 9,15 poin atau 0,24 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya. 

KOSPI sempat naik tajam sampai level 3.893,06, namun selisih kenaikan agak mereda. 

KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi mengalami penurunan 3,27 poin atau 0,37 persen, ditutup di level 872,50. 

Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 8,6 won terhadap dolar AS, dan mengakhiri perdagangan pada angka 1.427,8 won per dolar.
