Trump Optimistis Capai Kesepakatan Dagang yang “Baik” dengan Xi Jinping di Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa ia berencana bertemu Presiden China, Xi Jinping di Korea Selatan dan optimistis dapat mencapai kesepakatan dagang yang “baik” antara kedua negara.Trump menyampaikan hal itu pada Selasa (21/10) dalam acara makan siang di Taman Mawar Gedung Putih, dengan menyebut bahwa ia dan Xi akan memiliki banyak hal untuk didiskusikan.Trump mengatakan AS akan mencapai hasil yang baik dalam negosiasi dagang dengan China, seraya menekankan bahwa negara tersebut juga telah “berhasil” dalam perundingan dagang dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa (UE), serta menambahkan bahwa semua kesepakatan itu tidak akan tercapai tanpa penerapan tarif.Trump kembali menegaskan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan Xi dan menyatakan harapan untuk dapat mencapai kesepakatan yang baik dengannya.Trump ingin China juga memperoleh kesepakatan yang baik dan juga adil.Trump dijadwalkan tiba di Korea Selatan pekan depan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Gyeongju.