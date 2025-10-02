Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Trump Optimistis Capai Kesepakatan Dagang yang “Baik” dengan Xi Jinping di Korsel

Write: 2025-10-22 08:54:08Update: 2025-10-22 16:55:28

Trump Optimistis Capai Kesepakatan Dagang yang “Baik” dengan Xi Jinping di Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa ia berencana bertemu Presiden China, Xi Jinping di Korea Selatan dan optimistis dapat mencapai kesepakatan dagang yang “baik” antara kedua negara.  
 
Trump menyampaikan hal itu pada Selasa (21/10) dalam acara makan siang di Taman Mawar Gedung Putih, dengan menyebut bahwa ia dan Xi akan memiliki banyak hal untuk didiskusikan.  
 
Trump mengatakan AS akan mencapai hasil yang baik dalam negosiasi dagang dengan China, seraya menekankan bahwa negara tersebut juga telah “berhasil” dalam perundingan dagang dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa (UE), serta menambahkan bahwa semua kesepakatan itu tidak akan tercapai tanpa penerapan tarif.  
 
Trump kembali menegaskan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan Xi dan menyatakan harapan untuk dapat mencapai kesepakatan yang baik dengannya.  

Trump ingin China juga memperoleh kesepakatan yang baik dan juga adil. 
 
Trump dijadwalkan tiba di Korea Selatan pekan depan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Gyeongju.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >