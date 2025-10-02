Jelang Halloween, Pemerintah Korsel Terbitkan Peringatan “Waspada” untuk Daerah Rawan Kerumunan Massa

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan akan mengeluarkan peringatan keselamatan kerumunan pada tingkat “waspada” sebagai upaya mencegah kecelakaan di area padat pengunjung selama periode perayaan Halloween.Dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung pada Selasa (21/10), Menteri Dalam Negeri Korea Selatan, Yun Ho-jung mengatakan langkah pengelolaan keselamatan yang menyeluruh diperlukan di kawasan seperti Hongdae dan Itaewon di Seoul, tempat massa diperkirakan akan memadati lokasi untuk merayakan Halloween.Yun menyebut pemerintah memutuskan untuk menerapkan tingkat “waspada” untuk pertama kalinya guna meningkatkan kesadaran publik dan memusatkan kemampuan lembaga terkait.Mulai Jumat (24/10) selama sepuluh hari ke depan, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah akan memeriksa apakah langkah-langkah keselamatan telah diterapkan secara memadai di 29 lokasi berisiko tinggi dengan kepadatan besar.Pemerintah juga akan menurunkan personel pendukung pengelolaan lapangan ke 12 area utama, termasuk Itaewon, Hongdae, dan Distrik Gangnam di Seoul, serta kawasan Seomyeon di Busan dan Jalan Dongseong-ro di Daegu.Dalam rapat kabinet tersebut, Presiden Lee menginstruksikan kepolisian untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama periode perayaan Halloween.