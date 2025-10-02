Korsel dan AS Diperkirakan Capai Kesepakatan Tarif Pada APEC Di Gyeongju

Photo : YONHAP News

Delegasi pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kebijakan Kepresidenan Kim Yong-beom dan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Kim Jeong-gwan telah melaporkan hasil pembahasan lanjutan dengan pihak Amerika Serikat soal tarif kepada Presiden Lee Jae Myung pada Selasa (21/10).Negosiasi sudah memiliki progres signifikan, namun masih ada beberapa isu yang belum terselesaikan. Pihak Amerika Serikat juga telah memahami sulitnya merealisasikan investasi tunai secara penuh sebesar 350 miliar dolar AS.Sehingga, Seoul dan Washington diperkirakan akan mencapai kesepakatan bertepatan dengan KTT APEC di Gyeongju.Selain itu, rancangan revisi perjanjian nuklir antara Korea Selatan dan AS, yang mencakup peningkatan anggaran pertahanan serta perluasan wewenang untuk pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas dan pengayaan uranium, juga berpotensi diumumkan bersamaan.Pemerintah Korea Selatan menargetkan untuk memperoleh tingkat kewenangan yang setara dengan Jepang.