Pecahkan Rekor, Pengunjung Museum Nasional Korea Mencapai 5 Juta Orang

Photo : YONHAP News

Untuk pertama kalinya, jumlah pengunjung tahunan Museum Nasional Korea melampaui lima juta orang. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak Museum Nasional Korea dibuka pada tahun 1945.Menurut data yang diterima anggota Komisi Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata di parlemen, Jeong Yeon-uk, dari Museum Nasional Korea pada Rabu (22/10), jumlah pengunjung tahunan hingga 20 Oktober tercatat mencapai sekitar 5 juta 100 ribu orang.Jika dibandingkan dengan data pengunjung museum dan galeri seni dunia tahun 2024 yang dirilis oleh media seni berbasis di Inggris, The Art Newspaper, angka lebih dari lima juta pengunjung menempatkan Museum Nasional Korea di jajaran lima besar dengan tingkat kunjungan tertinggi di dunia.Anggota parlemen Jeong menyoroti jumlah wisatawan mancanegara yang tercatat sekitar 190 ribu orang atau 3,7 persen dari total pengunjung tahunan, sementara pengunjung domestik mencapai sekitar 4,83 juta orang.Ia mengatakan, pencapaian ini memang bermakna, namun fakta bahwa 96 persen pengunjung merupakan warga Korea menjadi catatan tersendiri dalam hal daya saing internasional.Pemerintah dinilai perlu meninjau kembali aksesibilitas bagi wisatawan asing serta mengambil langkah nyata dan efektif untuk menarik lebih banyak pengunjung mancanegara.