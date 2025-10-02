PM Baru Jepang akan Kembangan Hubungan Bilateral dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Jepang yang baru dilantik, Sanae Takaichi, menyebut Korea Selatan sebagai “tetangga yang penting” dan mitra vital dalam menghadapi tantangan global bersama.Dalam konferensi pers perdananya pada Selasa (21/10), Takaichi menanggapi pertanyaan tentang ekspektasi dan kekhawatiran yang campur aduk di Korea Selatan setelah ia menjabat.Perdana Menteri perempuan pertama Jepang ini mengatakan ia berencana mengembangkan hubungan dengan Korea Selatan dengan “berorientasi pada masa depan yang stabil melalui landasan yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya.Ia juga mengekspresikan harapan untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Lee Jae Myung.Takaichi menekankan pentingnya kerja sama trilateral antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, terutama dalam menangani isu-isu keamanan dan ekonomi terkait Korea Utara.Menanggapi kekhawatiran bahwa kepemimpinannya dapat mengganggu hubungan bilateral, Takaichi mencatat apresiasinya terhadap budaya Korea, mengatakan dia menikmati rumput laut kering Korea, menggunakan kosmetik Korea, dan menonton drama Korea.Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang dilantik pada tanggal 21 sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam 140 tahun sejarah sistem kabinet Jepang.Dalam unggahan di Facebook berbahasa Korea dan Jepang, Presiden Lee berharap bisa bertemu Takaichi saat KTT APEC di Gyeongju.Kedua negara diharapkan dapat mempertahankan fondasi kerja sama yang telah terbangun sambil terus memperluas pertukaran budaya.