Korsel-AS Masih Permasalahkan Satu atau Dua Poin Kesepakatan Perdagangan

Photo : YONHAP News

Direktur Kebijakan Nasional kantor pusat mengatakan bahwa meskipun Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memperkecil perbedaan pendapat dalam negosiasi perdagangan, namun masih terdapat satu atau dua poin yang belum menemukan titik tengah.Kepala Kebijakan Kim Yong-beom membuat pernyataan tersebut pada Rabu (22/10) di Bandara Internasional Incheon sebelum berangkat ke Washington bersama Menteri Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Kim Jung-kwan.Kim mengatakan delegasi kembali berangkat ke AS berselang dua hari dari perjalanan sebelumnya, untuk mencapai kesepakatan mengenai perselisihan isu yang tersisa.Menanggapi spekulasi bahwa AS mungkin akan merilis dokumen yang hanya mencakup poin-poin yang disepakati sebelum KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kim menekankan bahwa Seoul tidak mempertimbangkan untuk menandatangani memorandum of understanding (MoU) parsial.Kepala Kebijakan tersebut menegaskan bahwa setiap hasil harus mencerminkan kesepakatan penuh. Pemerintah berencana untuk mendorong kesepakatan paket daripada kesepakatan parsial yang dijadwalkan untuk KTT APEC.