Pemerintah dan Swasta Berkomitmen Ciptakan Lapangan Kerja

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengajak seluruh warga bergotong royong untuk menciptakan lapangan kerja untuk anak muda karena mereka adalah generasi masa depan Korea Selatan.Presiden Lee melalui media sosialnya pada Rabu (22/10) menyampaikan, pemerintah dan dunia usaha harus menjadi satu tim untuk menghadapi tantangan mendesak dalam menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.Selanjutnya, ia memaparkan bahwa bursa kerja yang digelar Selasa (21/10), merupakan buah kolaborasi tersebut sekaligus menjadi ajang yang menampilkan harapan baru bagi para pencari kerja.Ia menegaskan, masalah lapangan kerja tidak dapat diselesaikan hanya melalui upaya pemerintah. Karena itu, ia menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan seperti Samsung, SK, POSCO, dan Hanwha telah mengumumkan rencana perekrutan sebagai bentuk dukungan pengadaan lapangan kerja.Presiden Lee juga berharap semangat ini dapat meluas hingga ke perusahaan menengah. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan berupaya menyiapkan berbagai bentuk dukungan, termasuk insentif ekonomi, agar perusahaan dapat lebih aktif menciptakan lapangan kerja.