KOSPI Terus Naik, Catat Rekor Baru Selama 6 Hari Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) sesi perdagangan hari Rabu (22/10) ditutup di level 3.883,68, naik 59,84 poin atau 1,56 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya.Dengan demikian, indeks KOSPI kembali mencatat rekor tertinggi dalam 6 hari berturut-turut.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi turut mengalami kenaikan 6,65 poin atau 0,76 persen, dan ditutup di level 879,15.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 2,0 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.429,8 won per dolar.