Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

KOSPI Terus Naik, Catat Rekor Baru Selama 6 Hari Berturut-turut

Write: 2025-10-22 16:17:37Update: 2025-10-22 16:19:23

KOSPI Terus Naik, Catat Rekor Baru Selama 6 Hari Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) sesi perdagangan hari Rabu (22/10) ditutup di level 3.883,68, naik 59,84 poin atau 1,56 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya. 

Dengan demikian, indeks KOSPI kembali mencatat rekor tertinggi dalam 6 hari berturut-turut. 

KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi turut mengalami kenaikan 6,65 poin atau 0,76 persen, dan ditutup di level 879,15. 

Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 2,0 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.429,8 won per dolar.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >