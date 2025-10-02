100 Kasus Penculikan dan Penyekapan Warga Korsel di Kamboja Belum Terselesaikan

Photo : YONHAP News

Kedutaan Besar Korea Selatan di Phnom Penh, Kamboja mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, terdapat sekitar 100 kasus penculikan dan penyekapan warga Korea Selatan yang belum terselesaikan.Dalam sesi pemeriksaan Komisi Hubungan Luar Negeri dan Unifikasi Parlemen yang digelar di Phnom Penh pada Rabu (22/10), Kedutaan Besar Korea Selatan mencatat, terdapat kurang dari 20 kasus penculikan pada 2023, dan melonjak pada tahun 2024 menjadi 220 kasus, dan mencapai 330 kasus pada Januari hingga Agustus tahun ini.Dari total 550 laporan dalam dua tahun terakhir, sebanyak 450 kasus telah berhasil diselesaikan setelah para korban berhasil diselamatkan atau dibebaskan. Namun, sekitar 100 orang masih belum ditemukan.Anggota parlemen pun mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus penculikan dan penyekapan yang terjadi tidak hanya di Kamboja, namun juga Vietnam, Thailand dan Laos.