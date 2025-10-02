Kesepakatan Perdagangan Korsel dan AS Mendekati Tahap Akhir

Photo : YONHAP News

Direktur Kebijakan Nasional pada Rabu (22/10) mengatakan Korea Selatan dan Amerika Serikat membahas isu-isu yang tersisa dalam kesepakatan perdagangan dan sudah mencapai kemajuan.Kepala Kebijakan Kim Yong-beom menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan setelah bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington D.C. bersama Menteri Industri Kim Jung-kwan.Diskusi antara Korea Selatan dan AS berlangsung selama dua jam di Departemen Perdagangan. Diskusi menyisakan satu atau dua isu yang belum terselesaikan sehingga dibutuhkan pembicaraan lebih lanjut.Meski ini hanya tersisa sedikit isu, negosiasi ini belum memasuki tahap akhir. Negosiasi akan selesai hingga kesepakatan penuh sudah terjadi.Saat tiba AS pada Rabu (22/10) pagi, kepala kebijakan tersebut mengatakan bahwa kedua negara telah mengadakan negosiasi selama beberapa bulan, dan kedua belah pihak telah terlibat dalam pembicaraan yang serius dan konstruktif mengenai isu-isu kunci dalam beberapa minggu terakhir, sambil menambahkan bahwa pembicaraan tersebut mendekati tahap akhir.