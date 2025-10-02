Korsel dan AS Lakukan Pertemuan Kedua Terkait Isu Visa

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) melakukan pertemuan Kelompok Kerja Kunjungan Bisnis dan Visa Komersial secara daring pada Rabu (22/10).Dari pihak Korea Selatan, Jeong Gi-hong, perwakilan pemerintah urusan Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri dan Konsuler, bertindak sebagai ketua delegasi, bersama perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, serta Kementerian Perusahaan Ventura, Usaha Kecil dan Menengah.Sementara dari pihak Amerika Serikat, Jonathan Fritz, Wakil Asisten Menteri Senior Urusan Asia Timur dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri AS, memimpin delegasi, yang juga melibatkan pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.Kedua belah pihak membahas mekanisme operasional "Korean Investment and Travel Team (KITT)" yang merupakan tim khusus di Kedutaan Besar AS di Seoul untuk perusahaan Korea yang berinvestasi di AS.Keduanya sepaham tentang pentingnya penggunaan visa bisnis dan berbasis pekerjaan untuk mendirikan pabrik di AS oleh perusahaan Korea. AS dan Korsel berkomitmen mendorong langkah nyata untuk memfasilitasi pekerja dengan visa resmi. Langkah lanjutannya akan dibahas pada pertemuan berikutnya.Pada pertemuan kedua ini, mereka meninjau hasil-hasil yang telah disepakati pada pertemuan pertama tanggal 30 September, termasuk fakta-fakta pokok dan kerja sama antar otoritas Korea Selatan dan AS.