Menlu Jepang Sebut Korsel Sebagai Negara Tetangga yang Penting

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Jepang yang baru, Motegi Toshimitsu menyatakan bahwa Korea Selatan adalah mitra penting dalam beberapa isu global.Dalam jumpa pers usai pelantikannya pada Rabu (22/10), Motegi menilai bahwa dalam lingkungan strategis, hubungan Korea Selatan dan Jepang telah membaik secara signifikan dan menjadi jauh lebih erat.Berdasarkan fondasi yang telah dibangun sejak normalisasi hubungan diplomatik tahun 1965, Jepang akan mengembangkan hubungan Korea Selatan dan Jepang.Selain itu, kerja sama trilateral antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat di bidang keamanan dan ekonomi semakin penting, terutama dalam menghadapi Korea Utara.Motegi juga menyampaikan bahwa diplomasi ulang alik antara Korea Selatan dan Jepang tetap berlangsung untuk memperkuat komunikasi di berbagai tingkatan.Namun, terkait kemungkinan pertemuan puncak Korea Selatan dan Jepang pada saat KTT APEC, ia menjelaskan bahwa jadwalnya belum ditetapkan.Motegi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari 2019 hingga 2021, kemudian menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal (LDP), dan kini kembali menjabat setelah empat tahun.Meskipun pada masa lalu ia pernah mengkritik Korea Selatan terkait isu sejarah, kali ini ia menunjukkan sikap yang lebih berdamai dan menekankan pentingnya kerja sama bilateral.