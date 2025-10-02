Korsel Gelar Pertemuan Menteri dan Pejabat Senior untuk Pemeriksaan Akhir Jelang KTT APEC

Photo : YONHAP News

Pertemuan Gabungan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan (AMM) serta Pertemuan Pejabat Senior Final (CSOM) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) akan diselenggarakan di Gyeongju.Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan akhir menjelang KTT APEC yang akan diadakan dari tanggal 31 Oktober hingga 1 November.Menurut Kementerian Luar Negeri pada hari ini (23/10), CSOM dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober sementara AMM akan diadakan pada tanggal 29-30 Oktober.AMM adalah pertemuan setingkat menteri sebagai pemeriksaan akhir sekaligus meninjau secara komprehensif kegiatan APEC di berbagai tingkatan, pencapaian utama negara penyelenggara, operasional sekretariat dan hasil pertemuan pejabat senior.Menteri Luar Negeri Cho Hyun dan Kepala Perundingan Perdagangan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Yeo Han-gu akan memimpin bersama sebagai Ketua Sesi 1 dan Sesi 2.Sesi 1 akan membahas cara menanggapi tantangan regional melalui kerja sama digital dan rencana kemakmuran bersama. Sementara sesi 2 akan membahas cara memperkuat rantai pasokan regional menggunakan teknologi baru dan mempromosikan perdagangan.Pertemuan ini akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan dari 21 negara anggota serta kepala organisasi internasional yang diundang seperti OECD dan Direktur Jenderal WTO.Dalam CSOM, Korea Selatan akan memberikan topik diskusi terkait "Kerja Sama Kecerdasan Buatan (AI)" dan "Tanggapan Perubahan Struktur Populasi." Selain itu, CSOM akan meninjau pencapaian tahunan dan tugas kerja sama dari berbagai komite dibawahnya, seperti daya saing layanan, ekonomi digital, dan reformasi struktural, serta melaporkan hasilnya kepada Pertemuan Gabungan Menteri.