Photo : YONHAP News / Ministry of Economy and Finance

Sebanyak 21 negara di kawasan Asia-Pasifik telah sepakat untuk menguatkan koordinasi kebijakan dan kerja sama di era kecerdasan buatan (AI).Menteri Keuangan Koo Yun-cheol mengatakan dalam konferensi pers di Incheon pada Kamis (23/10) bahwa Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 dan Pertemuan Reformasi Struktural merupakan pertemuan yang bermakna, di mana Korea Selatan telah mengusulkan paradigma kerja sama baru.Menteri dari 21 negara anggota APEC menyetujui peta jalan baru yang akan menjadi panduan selama lima tahun ke depan, yang disebut “Rencana Incheon,” yang berfokus pada inovasi, keuangan, kebijakan fiskal, serta akses dan kesempatan bagi semua.Rencana tersebut mencakup pergeseran paradigma kecerdasan buatan (AI) yang diusulkan Korea Selatan dan pembentukan ekosistem inovatif dalam agendanya.Selama Pertemuan Reformasi Struktural, para menteri mengadopsi pernyataan bersama mengenai inovasi teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI).