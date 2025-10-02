Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Negara-Negara Asia Pasifik Berkoordinasi Soal Kebijakan AI dan Dukung "Rencana Incheon"

Write: 2025-10-23 14:25:21Update: 2025-10-23 14:29:17

Negara-Negara Asia Pasifik Berkoordinasi Soal Kebijakan AI dan Dukung "Rencana Incheon"

Photo : YONHAP News / Ministry of Economy and Finance

Sebanyak 21 negara di kawasan Asia-Pasifik telah sepakat untuk menguatkan koordinasi kebijakan dan kerja sama di era kecerdasan buatan (AI).

Menteri Keuangan Koo Yun-cheol mengatakan dalam konferensi pers di Incheon pada Kamis (23/10) bahwa Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 dan Pertemuan Reformasi Struktural merupakan pertemuan yang bermakna, di mana Korea Selatan telah mengusulkan paradigma kerja sama baru.

Menteri dari 21 negara anggota APEC menyetujui peta jalan baru yang akan menjadi panduan selama lima tahun ke depan, yang disebut “Rencana Incheon,” yang berfokus pada inovasi, keuangan, kebijakan fiskal, serta akses dan kesempatan bagi semua.

Rencana tersebut mencakup pergeseran paradigma kecerdasan buatan (AI) yang diusulkan Korea Selatan dan pembentukan ekosistem inovatif dalam agendanya.

Selama Pertemuan Reformasi Struktural, para menteri mengadopsi pernyataan bersama mengenai inovasi teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI).
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >