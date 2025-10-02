Korsel dan AS Upayakan Kompromi dalam Negosiasi Perdagangan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) melanjutkan perundingan tahap akhir untuk mencapai kesepakatan final.Kepala Staf Kebijakan Kepresidenan Kim Yong-beom dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Kim Jung-kwan bertemu kembali dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo di kantor Kementerian Perdagangan AS di Washington pada Rabu (22/10).Pertemuan berlangsung selama dua jam. Diperkirakan, mekanisme pendanaan dan langkah meminimalisir dampak negatif dari investasi senilai 350 miliar dolar AS menjadi pembahasan.Kim Yong-beom menegaskan diskusi sudah menunjukkan progres, tapi masih ada satu atau dua isu tersisa yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa pihak AS memahami supaya kesepakatan negosiasi tidak berdampak besar bagi ekonomi Korea Selatan.Kunjungan Kim Yong-beom dan Kim Jung-kwan itu dilakukan hanya selang beberapa hari setelah mereka pulang dari AS. Diduga kunjungan keduanya membawa proposal revisi berdasarkan permintaan dari pihak AS.Para pengamat memperkirakan, jika AS menerima proposal baru dari Korea Selatan, kesepakatan dapat dicapai sebelum kunjungan Presiden Donald Trump ke Korea Selatan.