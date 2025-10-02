Korsel Terbitkan Perangko Penyelenggaraan KTT APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Kementerian Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan pada Kamis (23/10) mengumumkan bahwa Korea Post menerbitkan satu jenis perangko sebanyak 480.000 lembar untuk merayakan dan mendoakan kesuksesan KTT APEC yang akan diselenggarakan di Gyeongju pada 31 Oktober ini.Perangko peringatan tersebut menampilkan warisan budaya Korea, Pagoda Dabotap dan Seokgatap di bagian kiri dan kanan serta emblem "APEC 2025 KOREA" di bagian tengahnya.KTT APEC tahun ini merupakan pertemuan pertama yang diadakan di Korea Selatan dalam 20 tahun sejak KTT ke-13 di Busan pada tahun 2005.KTT APEC yang diadakan di Gyeongju bertema "Mewujudkan Masa Depan Berkelanjutan" dan membahas penguatan konektivitas melalui peningkatan perdagangan dan investasi, pengurangan kesenjangan digital, serta mendorong inovasi.Perangko peringatan tersebut dapat dibeli di kantor pos terdekat atau melalui kantor pos daring.