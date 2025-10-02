Upacara Inspeksi Pasukan Pengawal Istana Dinasti Joseon Diperagakan Kembali

Photo : YONHAP News

Peragaan upacara inspeksi pasukan pengawal istana pada zaman Dinasti Joseon yang disebut "Cheopjong" akan diselenggarakan.Direktorat Istana dan Makam Kerajaan di bawah Badan Warisan Negara Korea bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Warisan Nasional pada Kamis (23/10) mengumumkan bahwa upacara "Cheopjong" akan diselenggarakan di Lapangan Heungnyemun, Istana Gyeongbokgung mulai 31 Oktober hingga 2 November mendatang.Menurut Badan Warisan Negara, pementasan upacara akan menampilkan adegan Raja yang secara langsung memeriksa formasi militer dan latihan perang pasukan pengawal istana. Skenario pementasan diambil dari beberapa catatan sejarah terkait yang akan dikemas dalam format teatrikal.Para penonton dapat menyaksikan kostum, senjata, dan perlengkapan upacara dari periode awal Dinasti Joseon serta pertunjukan pertempuran dan demonstrasi bela diri.Selain itu, di lapangan latihan di sebelah Gerbang Hyeopseong di Istana Gyeongbokgung, akan diadakan kegiatan pengalaman "Gapsa Chwijae" di mana peserta dapat mengenakan pakaian militer Joseon yang disebut "Cheollik" dan belajar berbagai seni bela diri tradisional seperti memanah serta teknik perisai, tongkat, dan tombak.