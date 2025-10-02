Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Perdagangan KOSPI Dinamis, Sempat Sentuh Level 3.900

Write: 2025-10-23 16:01:35Update: 2025-10-23 16:02:14

Perdagangan KOSPI Dinamis, Sempat Sentuh Level 3.900

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Kamis (23/10) untuk pertama kalinya dalam sejarah sempat menyentuh level 3.900 selama perdagangan berlangsung, tetapi akhirnya ditutup menurun setelah mengalami pergerakan harga yang berfluktuasi tajam seperti 'roller coaster.'

KOSPI pada hari ini ditutup di level 3.845,56, naik 38,12 poin atau 0,98 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya.

KOSPI sempat naik tajam sampai level 3.902,21, tapi kembali berbalik melemah karena tekanan di level tertinggi dan volatilitas nilai tukar.

KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi mengalami penurunan 7,12 poin atau 0,81 persen, ditutup di level 872,03.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >