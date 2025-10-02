Perdagangan KOSPI Dinamis, Sempat Sentuh Level 3.900

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Kamis (23/10) untuk pertama kalinya dalam sejarah sempat menyentuh level 3.900 selama perdagangan berlangsung, tetapi akhirnya ditutup menurun setelah mengalami pergerakan harga yang berfluktuasi tajam seperti 'roller coaster.'KOSPI pada hari ini ditutup di level 3.845,56, naik 38,12 poin atau 0,98 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya.KOSPI sempat naik tajam sampai level 3.902,21, tapi kembali berbalik melemah karena tekanan di level tertinggi dan volatilitas nilai tukar.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi mengalami penurunan 7,12 poin atau 0,81 persen, ditutup di level 872,03.