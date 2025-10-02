Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Trump Akan Bertemu dengan Lee di Korea Selatan Pekan Depan

Write: 2025-10-24 09:18:41Update: 2025-10-24 15:42:51

Trump Akan Bertemu dengan Lee di Korea Selatan Pekan Depan

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan di Korea Selatan pekan depan.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt saat konferensi pers pada Kamis (23/10) mengatakan bahwa Trump berencana untuk bertemu dengan Lee pada Rabu (29/10), dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada hari berikutnya.

Ini akan menjadi pertemuan kedua antara Lee dan Trump sejak pertemuan pertama mereka di Washington D.C. pada Agustus.

Leavitt mengatakan bahwa setelah mengunjungi Malaysia dan Jepang, Trump akan terbang ke Busan pada Rabu dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Lee sebelum memberikan pidato di makan siang dalam CEO APEC dan berpartisipasi dalam makan malam kerja sama AS-APEC.

Meskipun Leavitt menyebutkan bahwa pertemuan puncak akan berlangsung di Busan, beberapa sumber pemerintah Korea Selatan yang mengetahui hal tersebut mengatakan bahwa pertemuan akan diadakan di Gyeongju, tempat di mana pertemuan puncak APEC akan berlangsung.

Trump dilaporkan akan kembali ke negaranya pada Kamis setelah pertemuan dengan Xi.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >