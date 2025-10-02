Park Chan-wook dan Lee Byung-hun Raih Penghargaan Bergengsi di Newport Beach Film Festival

Photo : YONHAP News

Sutradara Park Chan-wook meraih Global Impact Award, sementara aktor Lee Byung-hun menerima penghargaan Artist of Distinction atau seniman terkemuka di ajang Newport Beach Film Festival di California, melalui film “No Other Choice.”Dalam ajang Newport Beach Film Festival ke-25, kedua penghargaan itu memiliki makna tersendiri, karena untuk pertama kalinya seniman asal Korea Selatan berhasil meraih penghargaan di kategori tersebut.Diselenggarakan di California, AS, Newport Beach Film Festival merupakan festival film bergengsi yang menampilkan karya-karya menonjol dari seluruh dunia.Penghargaan Global Impact Award diberikan kepada individu yang memiliki pengaruh besar terhadap industri film dunia, sedangkan Artist of Distinction Award ditujukan bagi aktor yang menunjukkan performa luar biasa dalam karya mereka.Film “No Other Choice” telah diundang ke berbagai festival film internasional, dimulai dari Venice International Film Festival, Toronto International Film Festival, dan sejumlah festival bergengsi lainnya.Film tersebut terus menuai pujian hangat di kawasan Amerika Utara. Penghargaan yang diraih kali ini pun dipandang sebagai awal dari rangkaian kampanye film untuk ajang Oscar.