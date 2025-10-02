Dua Tentara Korut Kejar Pembelot Hingga Menyeberangi Garis MDL

Photo : YONHAP News

Dua tentara bersenjata Korea Utara sempat melintasi perbatasan antar-Korea yang dijaga ketat. Aktivitas tersebut dilaporkan terjadi saat mereka tengah mengejar seorang pembelot Korea Utara.Menurut sumber militer pada Jumat (24/10), dua tentara Korea Utara yang membawa senapan terdeteksi berada di sisi selatan Garis Demarkasi Militer (MDL) pada Minggu (19/10) sekitar pukul 14.00 hingga 15.00. Aktivitas itu terjadi pada pukul 07.00 di hari yang sama, seorang tentara Korea Utara menyeberang ke wilayah Korea Selatan dan menyatakan niatnya untuk membelot.Kedua tentara tersebut diketahui bergerak sekitar 200 meter mendekati pos penjaga Korea Selatan sebelum akhirnya kembali ke wilayah mereka.Pasukan Korea Selatan sempat mengeluarkan peringatan melalui pengeras suara dan melepaskan tembakan peringatan kepada dua tentara Korea Utara yang mengejar pembelot tersebut. Akibatnya, kedua tentara itu segera mundur dan kembali menyeberangi perbatasan.Sebelumnya, Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) menyatakan bahwa tidak ada pergerakan mencurigakan dari pasukan Korea Utara tersebut. Namun, jika dilihat dari kronologi, pengejaran antara pembelot dan tentara Korea Utara berselang lima jam, sehingga belum bisa dipastikan apakah keduanya murni tim pengejar.