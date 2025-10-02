Pertemuan Kepala Negosiator Dagang Korsel dan Gubernur Georgia Digelar di Seoul

Photo : YONHAP News

Kepala Negosiator Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo, bertemu dengan Gubernur Negara Bagian Gerogia, Brian Kemp yang tengah berkunjung ke Seoul pada Rabu (23/10). Keduanya membahas langkah-langkah penguatan kerja sama industri dan investasi, serta isu terkait visa kerja.Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan, dalam pertemuan itu, Yeo juga meminta Gubernur Kemp untuk berupaya mencegah terulangnya insiden serupa terkait penahanan massal pekerja asal Korea di wilayahnya.Georgia merupakan salah satu basis utama kerja sama industri dan investasi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Berbagai perusahaan Korea Selatan telah menanamkan investasi besar di sektor baterai, otomotif, semikonduktor, hingga energi surya.Namun, pada September lalu, ratusan pekerja asal Korea Selatan ditangkap dalam operasi imigrasi yang dilakukan pemerintah AS di pabrik baterai hasil kerja sama antara Hyundai Motor dan LG Energy Solution di wilayah tersebut.Yeo menekankan bahwa insiden penahanan seperti yang terjadi di Georgia berpotensi melemahkan semangat investasi perusahaan-perusahaan Korea, serta bertentangan dengan kebijakan AS yang tengah berupaya menghidupkan kembali sektor manufaktur melalui penanaman modal asing langsung. Ia pun meminta perhatian dan upaya serius untuk menyelesaikan masalah visa tersebut.Menurut Kementerian Perindustrian Korea Selatan, Gubernur Kemp menegaskan bahwa pemerintah Negara Bagian Georgia akan memberikan dukungan penuh agar perusahaan-perusahaan Korea yang berinvestasi di wilayah tersebut dapat menjalankan kegiatan bisnis serta memperluas investasi mereka secara stabil dan berkelanjutan.