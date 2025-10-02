Museum Nasional Korea Akan Buka

Photo : YONHAP News

Museum Nasional Korea akan membuka "Islamic Room" di ruang pameran permanen yang akan memperkenalkan berbagai seni Islam.Pada Jumat (24/10), Museum mengumumkan rencana pembukaan “Islamic Room" atau Ruang Islam pada 22 November mendatang di World Culture Hall atau galeri budaya dunia.Ruang pameran merupakan hasil kolaborasi dengan Museum Seni Islam Qatar, dan akan menjadi ruang pameran permanen pertama di dalam Museum Nasional Korea yang secara khusus menampilkan sejarah dan budaya Islam.Di Ruang Islam tersebut, sekitar 80 koleksi akan dipamerkan, termasuk naskah awal Al-Qur’an serta berbagai karya seni seperti kerajinan tangan dan lukisan yang dipinjam dari Museum Seni Islam Qatar.