Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Budaya

Museum Nasional Korea Akan Buka "Islamic Room" Bulan Depan

Write: 2025-10-24 13:40:31Update: 2025-10-24 15:56:26

Museum Nasional Korea Akan Buka

Photo : YONHAP News

Museum Nasional Korea akan membuka "Islamic Room" di ruang pameran permanen yang akan memperkenalkan berbagai seni Islam.

Pada Jumat (24/10), Museum mengumumkan rencana pembukaan “Islamic Room" atau Ruang Islam pada 22 November mendatang di World Culture Hall atau galeri budaya dunia.

Ruang pameran merupakan hasil kolaborasi dengan Museum Seni Islam Qatar, dan akan menjadi ruang pameran permanen pertama di dalam Museum Nasional Korea yang secara khusus menampilkan sejarah dan budaya Islam.

Di Ruang Islam tersebut, sekitar 80 koleksi akan dipamerkan, termasuk naskah awal Al-Qur’an serta berbagai karya seni seperti kerajinan tangan dan lukisan yang dipinjam dari Museum Seni Islam Qatar.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >