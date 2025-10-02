Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Pertemuan Puncak Korsel-AS, dan Korsel-China akan Digelar Bertepatan dengan KTT APEC

Write: 2025-10-24 14:28:14Update: 2025-10-24 15:41:15

Pertemuan Puncak Korsel-AS, dan Korsel-China akan Digelar Bertepatan dengan KTT APEC

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan hari Jumat (24/10) secara resmi mengumumkan bahwa Presiden Lee Jae Myung akan menggelar pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 29 Oktober mendatang, bertepatan dengan KTT APEC di Gyeongju. 
 
Pada tanggal 30 Oktober, Presiden Lee dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara peserta APEC, termasuk Kanada. Sementara itu, pada hari berikutnya, akan digelar sesi pleno KTT APEC beserta sejumlah sesi diskusi terpisah.
 
Selanjutnya, pertemuan puncak antara Presiden Lee dan Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 November.
 
Presiden Amerika Serikat dan Presiden China akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan. Lokasi pertemuan diperkirakan akan memanfaatkan area tempat berlangsungnya forum APEC atau museum yang berada di kota Gyeongju.
 
Agenda pertemuan puncak dengan Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, saat ini masih dalam tahap koordinasi. Kepala Kantor Keamanan Nasional, Wi Sung-lac, menjelaskan bahwa tanggal pastinya belum ditentukan, namun pembahasan di tingkat kerja saat ini terus berlangsung.
