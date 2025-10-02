Presiden Lee Hadir Dalam KTT ASEAN di Malaysia

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung akan hadir dalam KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia selama dua hari, mulai tanggal 26 Oktober.Kepala kantor Keamanan Nasional, Wi Sung-lac, mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat (24/10) pada hari pertama kunjungan, Presiden Lee dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam bersama warga Korea Selatan yang tinggal di kota tersebut.Pada Senin (27/10), Presiden Lee akan mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, guna membahas penguatan kemitraan strategis antara kedua negara, serta sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian, termasuk kerja sama dalam penanggulangan penipuan daring.Selanjutnya, Presiden Lee akan memaparkan strategi memperkuat kemitraan strategis komprehensif dalam KTT ASEAN dan Korea Selatan.Presiden Lee juga akan menghadiri pertemuan ASEAN Plus Three yang turut melibatkan China dan Jepang dan ia akan menekankan pentingnya kerja sama di antara negara-negara kawasan tersebut.Agenda terakhir di Malaysia, Lee dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, selaku ketua ASEAN tahun ini untuk membahas kerja sama konkret di bidang perdagangan dan investasi, infrastruktur, dan industri pertahanan.Selanjutnya Lee akan kembali ke Korea Selatan untuk mempersiapkan KTT APEC di Gyeongju.