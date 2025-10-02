Presiden Lee Jae Myung Perhatikan Dampak Perundingan Tarif dengan AS

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyatakan bahwa Korea Selatan tengah meninjau secara cermat potensi dampak pembahasan tarif dengan Amerika Serikat terhadap pasar keuangan, serta mencari cara untuk memaksimalkan manfaat bersama dalam perundingan yang tengah berlangsung.Pernyataan itu disampaikan Presiden Lee dalam wawancara tertulis dengan surat kabar Singapura, The Straits Times, yang diterbitkan pada Jumat (24/10).Dalam laporannya, Presiden Lee berupaya mencari titik temu dengan Presiden Trump pada 29 Oktober mendatang, namun tetap berhati-hati untuk tidak menetapkan batas waktu dalam pembahasan perdagangan tersebut.Mengenai hubungan dengan Beijing di tengah ketegangan antara AS dan China, Presiden Lee menyebutkan bahwa Korea Selatan harus bertindak berdasarkan kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan faktor persaingan sekaligus kerja sama.Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Singapura.Lee memaparkan bahwa Korea Selatan dan Singapura, yang bersama-sama telah mewujudkan “keajaiban Asia Timur”, diyakini mampu menghadapi perubahan tatanan dunia dengan bijak dan menempatkan diri sebagai negara pemimpin sejati di abad ke-21.