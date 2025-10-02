Golden Disc Awards Rilis Daftar Tokoh Musik Korea yang Berpengaruh

Photo : YONHAP News

Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-40 Golden Disc Awards, ajang penghargaan musik populer Korea Selatan itu pada Kamis (23/10) merilis daftar “Golden Disc Powerhouse 40” yang merangkum perjalanan 40 tahun sejarah industri musik Korea.“Golden Disc Powerhouse 40” mencakup 40 tokoh berpengaruh yang telah mencerahkan dunia musik Korea dengan mengumpulkan pendapat 50 pakar musik populer Korea.Daftar tersebut mencakup nama-nama besar, seperti Na Hoon-a dan Cho Yong-pil dari generasi senior, hingga Shin Seung-hun, Kim Gun-mo, dan Seo Taiji yang mendominasi era 1990-an.Selain itu, deretan penyanyi solo papan atas seperti G-Dragon, PSY, IU, dan Lim Young-woong juga menempati porsi besar.Dari grup idol generasi awal seperti H.O.T dan g.o.d, hingga TVXQ, BTS, dan BLACKPINK yang membawa K-pop ke panggung dunia, banyak di antara mereka yang turut masuk dalam daftar tersebut.Selain itu, sejumlah komposer ternama seperti Kim Min-ki, Yoo Young-jin, dan Teddy juga masuk dalam daftar, bersama para produser musik seperti Lee Soo-man, Park Jin-young, Bang Si-hyuk, dan Yang Hyun-suk yang berperan besar dalam ekspansi global K-pop.