Jelang Kunjungan Trump ke Korsel, Menlu Korut Dikabarkan Akan Kunjungi Rusia dan Belarus

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Rusia dan Belarus atas undangan dari kementerian luar negeri kedua negara tersebut.Kantor Berita Pusat Korea milik Korea Utara melaporkan hal tersebut pada Minggu (26/10), tanpa menyebutkan rincian seperti tanggal atau agenda perjalanan.Kunjungan Choe ke Rusia ini berlangsung sekitar setahun setelah lawatannya ke Moskow pada November tahun lalu, di mana ia mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Vladimir Putin.Dalam kunjungan mendatang, Choe diperkirakan akan kembali bertemu dengan Lavrov dan membahas kemungkinan kunjungan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un ke Rusia.Perjalanan ini berlangsung hanya beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke Korea Selatan pada Rabu (29/10) dan Kamis (30/10).Meski Trump pada Jumat (24/10) menyatakan kesediaannya untuk bertemu Kim, kemungkinan terjadinya pertemuan puncak antara AS dan Korea Utara tampaknya sangat kecil kali ini karena Choe, salah satu ajudan utama Kim, akan berada di luar negeri selama kunjungan Trump.